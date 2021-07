L’agenzia nissena Hooper Marketing Studio vince il Sicily Movie – Festival del Cinema di Agrigento.

«Un racconto della Sicilia capace di coinvolgere lo spettatore sin dai primi secondi in un viaggio intenso ed emozionante». Con questa motivazione, l’agenzia nissena Hooper Marketing Studio ha vinto il Sicily Movie – Festival del Cinema di Agrigento nella categoria “Around Sicily”.

L’opera vincitrice è “Vie Francigene di Sicilia – Via Fabaria, da Agrigento a Maniace” ed è stata premiata nel corso della serata finale del festival nella suggestiva cornice della Valle dei Templi.

Lo spot racconta i Cammini Francigeni di Sicilia in modo nuovo e d’impatto, mettendo al centro le bellezze più nascoste dell’isola viste attraverso gli occhi sinceri dei viandanti.

«L’obiettivo del nostro spot non era quello di fare semplice promozione del territorio – affermano i produttori – ma provare a trasmettere quanta emozione e stupore può donare la nostra terra a chi decide di mettersi in cammino; con il susseguirsi di paesaggi, strade, chiese e volti, abbiamo cercato di mettere in luce la ricchezza della Sicilia, non solo quella artistica, ma soprattutto quella dei legami e dell’ospitalità».

Accanto ad artisti provenienti da ogni parte del mondo, l’agenzia nissena è riuscita a distinguersi con un’opera in cui ogni dettaglio è stato pensato per restituire sia la fatica che la gioia del cammino, portando a casa un premio ambito e prestigioso.