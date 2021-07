La Mast 79 di Caltanissetta brilla alla kermesse canora nazionale “Je so pazzo”: vince nella sezione coro ed in quella baby

Bottino ricco per l’associazione culturale musicale Mast 79 di Caltanissetta che si è aggiudicata la vittoria nella sezione coro ed in quella baby al concorso nazionale “Je so pazzo” dedicato a Pino Daniele che si è tenuto nei pressi della capitale italiana.

La celebre ed apprezzata kermesse canora si è svolta dal 19 al 25 luglio a Grottaferrata (Roma). In giuria tanti personaggi del mondo della musica: il “mitico” Red Ronnie, il manager Michele Torpedine, il direttore artistico della manifestazione canora il maestro Adriano Pennino, il coautore di X Factor Rori Di Benedetto, il maestro Enzo Campagnoli, Cesare Rascel per la manifestazione NY canta e tanti altri giornalisti di radio e produttori musicali; non mancava ovviamente Nello Daniele, fratello dell’indimenticato Pino.

Nella categoria Baby si è imposta la piccola e talentuosa nissena, 8 anni, Giulia Raitano, che con il brano “Facciamo un pupazzo insieme” tratto dal film d’animazione Frozen; ha sbaragliato tutti con la sua dolce interpretazione che ha “colpito” il cuore di tutti i presenti. Giulia è allieva della vocal coach Mariangela Rizza e fa parte dell’associazione culturale musicale Mast 79 di Caltanissetta.

Altra soddisfazione per la scuola ma anche per la nostra città, la vittoria dei ragazzi del coro nisseno, che con un brano di Pino Daniele “Dubbi non ho”, hanno incantato Nello, il fratello del grande cantante e tutta la giuria. I Il coro era composto da: Alfonso Milazzo, Manuela Lo Porto, Francesca Mastrosimone, Vincenzo Miccichè, Marianna Intorre, Francesco Cereda, Miriam Lo Porto, Nicolas Gioè, Paola Cortese e Martha Messina; a dirigere il coro Mariangela Rizza.

A condurre la manifestazione Jo Squillo; la finalissima verrà trasmessa ad Agosto su Rete 4 e su Sky .

Gli Autori del concorso, Valerio Gridelli e Enzo Longobardi talent scout, hanno organizzato una manifestazione ricca di masterclass e audizioni private per diversi programmi TV nella strepitosa location del Parco Traiano di Grottaferrata.