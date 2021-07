La DLF Nissa Rugby argomento di esame di stato per alternanza scuola-lavoro. Dennis Carletta: “Lavoro molto apprezzato dalla commissione”

La DLF Nissa Rugby argomento di esame di stato. Dennis Carletta, classe 2002, da 5 anni tesserato con la società nissena, ha deciso di trasformare il suo amore per la palla ovale in argomento per l’esame di stato, alternanza scuola lavoro.

La sua opera, molto apprezzata dalla commissione, è stata incentrata proprio su un corso, per allenatore di rugby, svolto dal sodalizio presieduto da Giuseppe Lo Celso che si è tenuto presso il liceo scientifico “A. Volta” del capoluogo nisseno dal 4 dicembre 2018 al 3 giugno 2019.

Dennis Carletta, che ha superato brillantemente la prova, ha commentato: “Quest’anno, come molti ragazzi, ho affrontato l’esame di stato e come alternanza scuola lavoro ho deciso di portare il (corso 1 per bambini) svolto proprio nella DLF Nissa Rugby; un corso dove impari a interfacciarti con i bambini insegnando i principi fondamentali del rugby.

Ho deciso di portare questo lavoro perché fra tutte le alternanze scuola lavoro che potevo scegliere, considerando che sono in quest’ambito da 5 anni, proprio qui è come se “giocassi in casa mia”.

La commissione è rimasta molto contenta del lavoro che ho svolto e spero che sia piaciuto anche alla mia società”.