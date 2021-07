Jim Tatano porta “Gli Argodoro” a Marianopoli

MARIANOPOLI – L’associazione Pro Loco di Marianopoli in collaborazione con il bar Manchitu di Luigi Baldi ospiteranno la presentazione del romanzo Gli Argodoro (Bertoni ed.) di Jim Tatano. L’evento sarà mercoledì 4 agosto a partire dalle 21:30 presso le suggestiva piazza-terrazza IV Novembre. Per l’occasione Jim Tatano dialogherà con la docente e scrittrice Lucia Immordino. Durante la presentazione ci saranno gli intermezzi musicali dei maestri Emanuele Anzalone e Stefano Indelicato, e verranno esposte le opere pittoriche dell’artista Giuseppe Inserra. Per una sera si incontreranno la letteratura, la musica e la pittura per poter riaccendere la speranza dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alla pandemia di coronavirus.