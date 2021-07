Italia, travolto dal grano appena trebbiato: muore bambino di 10 anni

A Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo, un bambino di 10 anni è morto travolto dal grano appena trebbiato. Samuele Racca si trovava su un rimorchio trainato da un trattore, quando un altro macchinario ha gettato al suo interno il carico. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso del 118, ma sono stati vani i tentativi di rianimazione. La procura ha aperto un fascicolo e ha disposto l’autopsia.

Il bambino, martedì sera, si trovava nell’azienda agricola di famiglia, in frazione Maniga. Forse per giocare è salito nel cassone. Poi il drammatico incidente. I familiari erano poco lontano e hanno subito dato l’allarme.

Restano da chiarire le cause della morte del piccolo, se per un trauma fisico, asfissia oppure le esalazioni del grano appena trebbiato.

Il padre del piccolo è musicista e cantante in un’orchestra di liscio piemontese molto nota nella regione, I Roeri. I genitori, sotto shock per l’accaduto, sono stati ricoverati martedì sera in ospedale a Savigliano.