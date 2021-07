In questa estate 2021 i Testimoni di Geova terranno online i loro congressi annuali in oltre 500 lingue.

A tutela della salute di tutti e interrompendo una consuetudine che dura da oltre un secolo, i Testimoni di Geova hanno deciso di organizzare per la seconda volta i loro congressi annuali in modalità virtuale. Così, i circa 6.000 congressi che si sarebbero dovuti tenere in presenza in 240 paesi sono stati annullati.

In Italia i Testimoni di Geova organizzano congressi dal 1925. Per decenni anche in Sicilia sono stati tenuti molti congressi nella location dei Testimoni di Geova di Caltanissetta la Sala delle Assemblee in Contrada Canicasse Casale. Nel 2020 la pandemia ha improvvisamente interrotto questa consuetudine.

In occasione del Congresso tenuto nel 2019 nella sala delle Assemblee di Caltanissetta , complessivamente Sono stati circa 23 mila i fedeli provenienti da tutta la Sicilia nel corso dei vari fine settimana , che hanno creato un notevole movimento nella città . Per tutta la durata dei congressi estivi sono stati noleggiati 86 pullman, prenotate 2500 camere e presi speciali accordi per delle convenzioni con 11 strutture alberghiere . “Il direttore di una delle strutture alberghiere ha espresso parole di apprezzamento per la buona organizzazione l’ordine e lo spirito gioioso dei congressisti per queste occasioni”

Il tema dell’evento che avrà luogo in tutto il mondo nel 2021 è “Potenti grazie alla fede”. I contenuti saranno trasmessi in oltre 500 lingue durante sei fine settimana tra luglio e agosto 2021. Vi assisteranno tra i 15 e i 20 milioni di persone. Il programma sarà suddiviso in sei parti.

“La fede ha aiutato molti Testimoni a perseverare durante la pandemia”, ha dichiarato Piero Maltese portavoce Sicilia dei Testimoni di Geova. “La fede ci permette di essere uniti per adorare Dio, anche in modalità virtuale. In tutto il mondo saranno milioni le persone che comodamente a casa propria potranno godersi questo straordinario evento”.

È possibile assistere al congresso accedendo al sito jw.org o scaricando la app gratuita JW Library, disponibile sia per iOS che per Android. L’evento è gratuito e accessibile a tutti. I contenuti del congresso saranno postati progressivamente nelle seguenti date: 28 giugno, 5 luglio, 19 luglio, 26 luglio, 9 agosto e 16 agosto.

Si possono ottenere ulteriori informazioni telefonando al numero 06872941 o contattando i testimoni di Geova della propria zona attraverso i recapiti disponibili sul sito jw.org nella sezione CHI SIAMO > Adunanze.