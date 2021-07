Gli cade addosso la porta mentre gioca a pallone: morto ragazzo di 12 anni nel palermitano.

Una tragedia assurda, quella consumatasi a Carini in provincia di Palermo. Qui un ragazzino di 12 anni è morto sotto il peso della porta di un campo da gioco.

Secondo una prima sommaria ricostruzione di quanto accaduto, il dodicenne sarebbe stato travolto o dopo essersi aggrappato alla porta candendogli addosso oppure potrebbe essere stata una pallonata a farla cadere. Il ragazzo, assieme ad alcuni amici, dopo aver scavalcato il cancello, stava giocando in un campetto del parco comunale Sofia.

La tragedia si è consumata in pochi attimi lasciando un’intera comunità incredula e addolorata. o il cancello che era momentaneamente chiuso in assenza del custode. Inutili i soccorsi perchè per il dodicenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della Scientifica e il sostituto procuratore della Repubblica per effettuare i rilievi del caso, oltre che per raccogliere le testimonianze dei compagni di gioco della vittima.