Covid. Euro 2020, Londra ai tifosi Italia: “Non venite in Gran Bretagna per la finale”

“Non venite in Gran Bretagna per la finale Italia-Inghilterra di Euro 2020 di domenica”. L’esortazione arriva dal ministro dei Trasporti britannico Grant Shapps.

A chi gli ha chiesto se avrebbe raccomandato ai tifosi italiani di andare allo stadio di Wembley per assistere alla partita con l’Inghilterra, il ministro ha detto: “No è la risposta a questa semplice domanda”.

“Se ci accorgiamo che le persone arrivano solo per questa partita, non potranno entrare e, proprio per questo, sono stati cancellati molti voli diretti e charter”, ha aggiunto in una intervista a Times Radio. (Fonte Adnkronos).