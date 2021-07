Caltanissetta: manto erboso al Tomaselli. Consiglieri comunali chiedono aggiornamenti reali

I consiglieri comunali Matilde Falcone, Michele D’Oro, Oriana Mannella, Salvatore Petrantoni, Salvatore Mazza, Oscar Aiello e Gianluca Bruzzaniti chiedono precisi e puntuali aggiornamenti in merito al manto erboso sintetico che deve essere allestito allo stadio di Caltanissetta Marco Tomaselli.

I rappresentanti cittadini hanno spiegato di avere ricevuto preoccupanti informazioni da parte di altri consiglieri comunali. In particolare hanno riferito che “nella seduta del 06.07.21 scorso, gli ospiti presenti, ossia l’Assessore allo sport Caracausi e il responsabile dell’ufficio Tecnico nonché RUP dei lavori, Ingegnere Tomasella garantivano la perfetta procedura in merito alla consegna dei lavori”.

Tale informazione, però, è stata quasi contestualmente confutata dalla stessa ditta aggiudicataria che che “aveva preannunciato di non poter più rispettare il risultato della gara d’appalto che l’aveva vista vincitrice”.

A questo è seguito un silenzio dei principali protagonisti della vicenda e una totale assenza di notizie ufficiali in merito.

“Non avendo riscontrato richieste di smentita da parte dell’Amministrazione agli organi di stampa che hanno riportato la notizia e constatata la abnormità dei fatti – hanno sottolineato i consiglieri firmatari -, questa Commissione ritiene opportuno e urgente richiedere una dettagliata relazione per conoscere il reale stato di fatto avendo preso atto che l’organo Consiliare abbia ricevuto informazioni perlomeno forvianti.

Ancora più grave – hanno concluso – sarebbe appurare che codesta Amministrazione non fosse già a conoscenza di eventuali problemi legati alle procedure d’appalto.

È doveroso ricordare, infine, che l’impianto sportivo Tomaselli è una realtà fondamentale in città per le tante associazioni sportive che ne usufruiscono quotidianamente, per cui la chiusura e l’inutilizzo della struttura da parte della collettività è un grave danno per tutto il mondo sportivo nisseno”.