VIABILITÀ S.P. 38 Mussomeli-Caltanissetta

MUSSOMELI – Ieri giornata palermitana assai intensa oggi.

Molti progetti e iniziative con vari assessorati ma, soprattutto, giornata storica per Mussomeli e le comunità del Vallone.

“Sono appena uscito – scrive il sindaco Catania in una nota – dagli Uffici del Commissario Straordinario contro il rischio idrogeologico della Regione Siciliana, dove ho depositato il progetto esecutivo da 14,4 milioni di euro (circa 2 milioni in più di quanto originariamente previsto).

Adesso siamo pronti per la realizzazione della gara per l’aggiudicazione dei lavori previsti e sono certo che la stazione appaltante agirà con tempestività. È stato un lungo e faticoso lavoro ma sono estremamente soddisfatto. Quando le Istituzioni collaborano, il vantaggio si riversa tutto a beneficio della comunità. Un ringraziamento specifico voglio rivolgerlo a chi ha consentito questo straordinario risultato e più precisamente:

– al Presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci e all’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, per avere mantenuto gli impegni e per il costante supporto e attenzione;

– al Commissario Straordinario contro il rischio idrogeologico della Regione Siciliana e ai suoi uffici per avere seguito, passo dopo passo, ogni evoluzione con attenzione, professionalità e impegno;

– al Commissario del Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, ing. Duilio Alongi, proprietario della strada;

– ai responsabili delle Istituzioni provinciali che hanno espresso il loro parere positivo in sede di conferenza dei servizi (Soprintendenza ai beni culturali, Azienda Forestale, Uffici del Genio Civile)

– ai validi Progettisti della SINTAGMA e INGECA che hanno realizzato il progetto esecutivo;

– Al RUP del Comune di Mussomeli, Ing. Carmelo Alba; Per quanto mi riguarda, tutti gli sforzi, le energie e i continui spostamenti per Palermo sono ampiamente compensati nel vedere l’avvicinamento di un opera fondamentale per lo sviluppo di Mussomeli e del Vallone”.