Sicilia, sorpresi a rubare in un lido: arrestati 51enne e 27enne

Cercavano di scappare dopo essere stati scoperti a rubare all’interno di uno stabilimento balneare. Per questo ieri pomeriggio i carabinieri di Terme Vigliatore e di Barcellona Pozzo di Gotto, entrambi della zona di Messina, hanno arrestato in flagranza un 51enne e un 27enne, già noti alle forze dell’ordine, per furto aggravato in concorso.I carabinieri, nel transitare in località Marchesana nel comune di Terme Vigliatore, insospettiti dalla presenza di un’auto parcheggiata vicino a un lido balneare in fase di liquidazione fallimentare, hanno effettuato un controllo. Constatato che le porte di accesso presentavano segni di effrazione, i militari sono entrati all’interno del lido, sorprendendo due uomini.

Alla loro vista, i due hanno tentato di scappare, ma sono stati raggiunti e bloccati. All’esito delle verifiche è stato accertato che i ladri avevano già smontato e accatastato, per il successivo trasporto, svariata attrezzatura industriale da ristorazione. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre gli attrezzi utilizzati per compiere le effrazioni e lo smontaggio dell’attrezzatura sono stati sottoposti a sequestro.I due uomini sono stati portati nelle proprie abitazioni per gli arresti domiciliari.