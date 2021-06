San Cataldo: Masterclass Euroform con l’Hair Stylist Vincenzo Cianciolo e la scenografa Miriam Palmentino

Il grande evento beauty targato Euroform, nella sede di San Cataldo, all’insegna dell’arte e della professionalità.



Il Maestro Vincenzo Cianciolo, hair stylist di fama internazionale, e Miriam Palmentino, scenografa e make up artist teatrale e cinematografica, entrambi docenti Euroform, hanno deliziato e stupito allievi e professionisti del settore, con vere e proprie opere d’arte sui capelli e sul corpo.

Consigli, segreti, racconti, esperienze, dimostrazioni, hanno arricchito il bagaglio professionale ma anche umano dei nostri ragazzi.

Un tour di alta formazione che la responsabile regionale della formazione per il settore estetica, Marinella Pellerino, ha organizzato per tutte le sedi della Sicilia. Dopo la masterclass di San Cataldo, il 14 giugno sarà il turno della sede di Caltanissetta.

Vincenzo Cianciolo ha presentato agli studenti “La Rosa”, una creazione che il maestro vede come il suo “cavallo di battaglia”. L’artista ha voluto sottolineare che, durante l’incontro, non è stata regalata soltanto tecnica ma soprattutto “emozione per far comprendere ai ragazzi l’importanza di ciò che stanno facendo e ciò che possono realizzare in futuro. Invito i ragazzi a non sottovalutare quanto stanno imparando ma di coglierne pienamente l’essenza. Non basta saper copiare le tecniche degli hair stylist ma è possibile anche migliorarle. Un coraggio che deve essere fatto emergere se si desidera puntare verso l’eccellenza”.

La scenografa Miriam Palmentino ha dipinto il corpo di una ballerina di danza classica e contemporanea trasformando l’artista in uno spartito vivente. Una truccatrice di fama internazionale che realizza opere d’arte sui corpi dei suoi modelli creando armonia con il suo body painting.

“Quello vissuto è stato un’importante momento formativo che si è aperto ai docenti e agli studenti per sottolineare come il mestiere del parrucchiere e del truccatore ha degli sbocchi importanti anche nel mondo dello spettacolo – ha concluso la responsabile scuola Euroform San Caltaldo Silvia La Rosa. Un invito a sognare in grande senza fissare alcun limite”



Un presente, dove Euroform ha scelto di dare il meglio, ai professionisti del futuro.