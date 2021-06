Impossibile rispettare la quarantena di 5 giorni, governo inglese ai tifosi: “Non andate a Roma per il match con l’Ucraina”

“La nostra richiesta e’ di tifare la nazionale da casa, ed esultare davanti alla tv piu’ forte che si puo’. La sfida e’ farci sentire fino a Roma. Sono sicura che sapremo sfruttare l’occasione per sostenere al meglio la nostra fantastica nazionale”. Cosi’ Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio del governo britannico, all’indomani della vittoria dell’Inghilterra contro la Germania per 2-0, valsa alla squadra di Gareth Southgate la qualificazione ai quarti di finale di Euro2020. L’invito ai sostenitori inglesi, quindi, da parte del governo, e’ quello di evitare la trasferta di Roma, in programma sabato alle 21 contro l’Ucraina. Per chi arriva dal Regno Unito, infatti, e’ prevista in Italia la quarantena di 5 giorni.