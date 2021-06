Covid, Salvini: “Spiace per campani dove c’è ‘ducetto’ De Luca”

“Timori in questa prima giornata senza mascherine all’aperto? Sempre puntando su prudenza e buonsenso, che gli italiani hanno ampiamente dimostrato, ieri a mezzanotte e un minuto ero in bici con amici per Milano e ci siamo fermati perché simbolicamente dal punto di vista morale, sociale e del lavoro, penso sia un bellissimo passo in avanti”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Rtl 102.5.

“Niente coprifuoco, niente mascherine, ovviamente sempre con prudenza, ma è un bel ritorno alla normalità su cui la Lega ha insistito parecchio – ricorda -. Mi spiace per i campani perché non si capisce come mai, con una regola approvata dalla comunità scientifica di libertà che vale per tutti, dove c’è il ‘ducetto’ De Luca la gente ha disposizioni e vita diversa, non mi sembra normale”.