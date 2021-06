Caltanissetta, liceo classico “R. Settimo”: corso EsaBac, certificazioni per 42 alunni

Gli alunni del liceo Linguistico e Linguistico – EsaBac del Liceo “Ruggero Settimo” giungono ad una ragguardevole meta: nonostante il confinamento ed i gravi disagi causati dalla pandemia, hanno sostenuto e superato gli esami di certificazione DELF B1 e B2. I candidati sono stati in totale 42, fra i quali 40 hanno ottenuto la certificazione DELF B1 e 2 la certificazione DELF B2.

La DS Irene Cinzia Maria Collerone ha espresso grande apprezzamento nei confronti degli alunni e della docente Anita Cirneco che li ha preparati all’esame.

Ancora una volta si pone in una posizione di prestigio con uno dei suoi indirizzi e soprattutto con la presenza di due corsi EsaBac (diploma binazionale italo-francese). Nonostante la didattica a distanza, l’efficacia dell’azione pedagogica non è venuta meno perché, nonostante tutto, l’amore per la conoscenza e la voglia di mettersi in gioco non sono mancate e questo desiderio di ottenere una certificazione che si può spendere anche in futuro lo dimostra.

Ecco l’elenco degli alunni: Amico Roberta, D’Anca Giulia, Falzone Eleonora, Falzone Vincenzo, Giardina Greta, Maira Jessica, Nicoletti Michele, Ruffino Roberta, Scichilone Silvia, Spataro Marcello, Vicari Flavio e Volpe Roberta, tutti della IIIAL, hanno ottenuto la certificazione B1; Alesso Salvatore, Barbera Asia, Bonaffini Elvira, Buscarino Gabriele, Cannizzaro

Giulia, Cereda Francesco, Criscuoli Miriam, D’Anna Gemma Domiziana, De Battista Federico Giovanni, Di Tommaso Federico Mattia, Giacopelli Arturo, Ingrascina Jole Teresa, Lipari Martina, Miceli Aurora, Milazzo Maria Cristina, Palermo Debora Pia, Pirrello Chiara, Pulci Gaia, Romano Claudio, Schillaci Paolo, Schillaci Sandra, Tropea Carlotta, Zoda Luigi della IVAL hanno conseguito la certificazione B1; Chyrvonaya Anna della VBL la certificazione B1; Mendola Francesco della IICL, Lo Porto Maria e Najiri Iman della IIICL hanno ottenuto la certificazione B1; Gharbi Nabcy e Meli Erika della VDL hanno conseguito la certificazione B2.