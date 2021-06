Caltanissetta, Esami di Stato: l’elenco dei nominati come Presidenti delle commissioni

Gli esami di stato, per gli studenti del quinto anno delle scuole medie superiori, inizieranno mercoledì 16 giugno alle ore 8.30.

Per esigenze legate alla pandemia anche quest’anno non si svolgeranno le famigerate “prove scritte” ma soltanto dei colloqui orali. A essere valutati saranno 2.687 studenti “interni” e 136 “esterni”.

L’Ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta ha nominato i presidenti delle singole commissioni. A seguire l’elenco completo per tutta la Provincia.

CALTANISSETTA. Liceo scientifico “Alessandro Volta”:Carmelo Antonio Filetti V A e V C, Elvira Tagnesi V E e V F, Vincenza Mirisola V I e V L, Maria Grazia Raimondi V S e V T sportiva. Itas “Luigi Russo”: Giorgio Ernesto Mosto V A e V C Chimico, Clelia Muzzicato V B Chimico e V A Finanza e marketing; Nunzia Fasciana V A e V B Esabac. Liceo Classico “Ruggero Settimo”: Angela Tuccio V A e V D Linguistico, Carmelinda Bentivegna V A e V B classico, Serafina Maria Ciotta V C Classico e V B Linguistico, Maurizio Giuseppe Tedesco V A Coreutico e V C Linguistico. Istituto “Rapisardi Da Vinci”: Francesco Butera V A Commerciale, V C Alberghiera e “Carafa” Mazzarino; Massimiliano Filetti V A Finanza e Marketing e V E, Adriana Nicastro V A Costruzione e Territorio e V C Informatica e Telecomunicazione, Rosario La Barbera V A e V B Informatica e Telecomunicazioni, Giuseppina Mirisola V A Sistema Informatico e V A Turistica. Istituto “Sebastiano Mottura”: Filippa Giuseppa Cefalù V A Costruzione e Ambiente e V B Meccatronica, Mario Maurizio Caruso V C Elettrotecnica e V D Elettrotecnica, Roberto Giuseppe Mazzoni V E e V Serale, Giuseppe La Rocca V G e V H. Istituto Alberghiero ed Agrario “Senatore Di Rocco”: Viviana Grazia Aldisio V E e V A Serale, Rosalba Marchisciana V N e V D Servizi e vendita e V D Enogastronomia, Baldassare Aquila V T Accoglienza turistica e V E Enogastronomia, Daniela Rizzotto V A e V E Enogastronomia, Concetta Rita Cardamone V B e V C Agraria, Antonino Pardi V A e V Agrario. Istituto “Manzoni Juvara”: Enza Luvaro V A e V B, Concetta Grazia Sauna Liceo musicale V A Coreutico e V A, Carmen Silveria Maddalena V A e V B, V A Design e V B Arti figurative. Istituto “Galileo Galilei”:Antonio Fiorenza V Meccanica e V Serale Elettronica, Carmen Lara Buzzi V R e V S Servizio Socio Sanitario, Anna Maria Grazia Liardi V N e V L, Maria Muscia V A e V C. Liceo artistico “Rosario Assunto”: Francesco Liardo V E e V A.

GELA. Istituto Scientifico “Elio Vittorini”:Nadia Rizza V C Linguistica e V N linguistico Niscemi, Rossana D’Orsi V A Scientifico, Mario Cassetti V C Scientifico, Antonio Calogero Diblio V B e V D, Maurizio Lo Monaco V A e V B. Liceo Classico “Eschilo”: Santa Iacuzzo V D, V A Scienze Umane, Vito Parisi V A e V C Classico. Istituto Industriale “Morselli”:Rosamaria Piccione V F e V G Meccatronica, Michele Potenza V A e V I, Giampiero Modaffari V C Elettrotecnica e V N Chimica, Maurizio Maria Reas V D e V M. Istituto Commerciale Alberghiero “Luigi Sturzo”: Laura Zurli V A (Sia) e V A Finanze e Marketing, Agata Maria Galfano V A Alberghiero e V A Serale, Maria Rita Basta V B Turismo e V A Sale e vendita, Loredana Schillaci V A Turismo e V A Finanza e marketing. Istituto “Ettore Maiorana” Servizi sociali, professionali, artigianali, navali ed aereonautici: Leopaldo Lomaglio V A e V N, Maria Franca Interbartolo V A1 e V A2 artistico, Antonino Laneri V A Ambiente e territorio e V A.

MAZZARINO. Istituto ”Carlo Maria Carafa”: Francesco Butera V A Rapisardi e V C Carafa Riesi, Celestino Saia V A e V B Enogastrononia ed Alberghiero, Maurizio Palumbo V A Finanza e marketing e V B, Rosa Ambra V A Classico e V A Scienze umane, Vincenzo Maggio V A e V B Scientifico.

MUSSOMELI. Istituto “Virgilio” : Salvatore Miserendino V A Professionale-agricoltura e V A Servizio agricoltura rurale, Paola Rosanna Fazia V A Linguistica e V A Classico, Salvatore Parenti V A Linguistico e V A Classico, Giuseppe Parenti V A Alberghiero e V B. Istituto” Giovanbattista Hodierna”:Vincenzo Chiarenza V A Finanza e marketing e V A Corse serali, Pietro Ambrogio V A Sistemi informatici e aziendali e V A Ambiente e territorio.

NISCEMI. Istituto “Leonardo Da Vinci”: Angelo Selvaggio V AC e V BC, Angela Maria Margiotta V CL liceo classico Niscemi e V A Mignosi Seminario Caltanissetta, Adriana Quattrocchi V A e V B Scientifico, Giovanna Ambrosiano V L e V N linguistico, Nadia Rizzo V C Vittorini Gela e Da Vinci Niscemi, Roberta Valenza V D e V E Scienze Umane, Mario Canalella V A Manutenzione e Asistenza tecnica “Maiorana”Gela e V A Sviluppo rurale Niscemi.

RIESI. Istituto Paritario “Giovanni Verga”:Gaetano Vincenzo Vicari V A e V B.