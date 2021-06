Caltanissetta: atleti di Street Factory Eclettica conquistano 4 medaglie al Campionato di Rimini

La scuola di Street Factory Eclettica di Caltanissetta torna a gareggiare in competizioni nazionali e a vincere.

In 4 giorni di Campionato nazionale a Rimini, l’Italian Roller Games 2021, gli atleti nisseni, cresciuti sportivamente nella pista di via Rochester, hanno conquistato e portato a casa 4 medaglie.

Si tratta di Desirée Messina che nella categoria Ragazzi Femminile ha raggiunto il 3° POSTO High Jump e di Salvatore Julien Rizza che con una tripletta porta a casa nella categoria Master Maschile Over 30 il 3° POSTO Roller Cross, 3° POSTO Speed Slalom e 2° POSTO Free Jump.

“Vogliamo ringraziare tutti gli atleti che hanno partecipato per il coraggio e la determinazione dimostrata, soprattutto a se stessi – ha commentato l’allenatore Alessandro Ciulla a nome di tutta la scuola -. Un grazie di cuore è sempre rivolto anche ai genitori per sostenere la loro grande passione del pattinaggio”.

Lo staff e la dirigenza di Eclettica ha nno portato a Rimini: Miriam Micalizzi, Desirée Messina, Alessandro Saporito (categoria ragazzi), Alessia Tumminelli, Claudia Saporito, Marco Testa (categoria allievi), Alessandro Tumminelli (categoria Juniores) Marco Ammendola, Alessandro Ciulla (categoria Seniores) e Salvatore Rizza (categoria Master 30).

Street Factory Eclettica è nata come un incubatore sportivo-artistico-culturale dove coltivare i talenti e approfondire le discipline su rotelle. Il primo “impulso” è stato quello del divertimento in una struttura da molti anni in disuso. Questa spinta, però, ha portato i promotori a creare una vera e propria scuola di roller affiliata con CONI, FIRS e AICS.

Nonostante il lockdown e le chiusure forzate dovute anche alla ristrutturazione della pista, gli atleti sono riusciti a non perdere l’allenamento fisico e arrivare in gara sempre più grintosi e desiderosi di vincere.

E, adesso, non hanno più voglia di fermarsi.