L’ I.I.S.S. Luigi Russo di Caltanissetta ai Giochi della Chimica 2021: ottimi risultati per gli studenti che hanno partecipato

Anche questanno lIstituto Luigi Russo, diretto dalla professoressa Maria Rita Basta, porta a casa un ricco bottino alla competizione regionale dei Giochi della Chimica.

Ogni anno, infatti, la Società Chimica Italiana (SCI) invita gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado più versati nel campo delle discipline chimiche a partecipare alla competizione nazionale denominata “Giochi della Chimica”, organizzata su incarico della Direzione Generale ed inserita nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze.

La pandemia, con la conseguente Didattica a distanza, non ha scoraggiato le professoresse Ilaria Matina e Maria Angela Polizzi, che insieme al docente di laboratorio Maurizio Catania hanno guidato a distanza un gruppo di studenti e studentesse frequentanti lindirizzo Chimica, materiali e biotecnologie sanitarie, sia in orario curriculare sia durante un corso extracurriculare, sostenendo e valorizzando le attitudini e le aspirazioni degli studenti.

La manifestazione, aperta agli studenti di tutte le scuole secondarie di II grado, si è articolata in tre distinte classi di concorso:-

classe A,riservata i n maniera indifferenziata agli studenti dei primi due anni della scuola secondaria di II grado;

-classe B, riservata agli studenti del successivo triennio che frequentano istituti non compresi tra quelli di seguito indicati;

-classe C, riservata agli studenti del triennio dei nuovi Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie.

La Prova si è svolta il 28 maggio scorso in modalità online ( la prova del 23 aprile è stata annullata per problemi tecnici della piattaforma).

Questi i risultati:

ALLIEVI DEL L. RUSSOCHE HANNO PARTECIPATO ALLA CLASSE DI CONCORSO A ( BIENNIO)

GIADA STELLA 2B BIO 6 POSTO

CLELIA MANTIONE 2B BIO 7 POSTO

ALLIEVI DEL L. RUSSO CHE HANNO PARTECIPATO ALLA CLASSE DI CONCORSO C (TRIENNIO)

AYMANE MARFOQ 5C BIO 3 POSTO

MARIA FALETRA 4A BIO 9 POSTO

GIADA MARIA IACONA 4A BIO 10 POSTO

Ottimi piazzamenti anche per LAVINIA PATERNA della classe 2B Bio, CLARA MARIA FALETRA della 4A Bio, ANGELO MALAK CAGNINA ed ILENIA DI DIO PILUSO della 3B Bio, LAURA ZENOBIO, VALERIO BONSIGNORE e MARTINA GARZIA della classe 5B Bio.