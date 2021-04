“Il ponte sullo stretto di Messina farebbe parlare dell’Italia in tutto il mondo, assorbirebbe l’acciaio dell’Ilva per quattro anni e darebbe 50mila posti di lavoro”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo salvini, intervistato a ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. Per Salvini una mancanza del Recovery plan è proprio il fatto di non aver previsto questa grande opera pubblica.