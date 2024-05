Caltanissetta. Elezioni, i compensi destinati ai componenti degli Uffici elettorali di sezione

La Regione Siciliana – Dipartimento Autonomia Locali ha reso note le competenze economiche dovute ai componenti dei seggi elettorali per l’esercizio delle funzioni che espleteranno l’8 e 9 giugno 2024, quando i cittadini si recheranno alle urne per le elezioni amministrative di Caltanissetta e per votare i membri del Parlamento europeo.

Per i Presidenti di seggi ordinari, è previsto un compenso di 209, 50 euro, mentre a chi eserciterà la funzione di Segretario o Scrutatore sarà corrisposto un importo di 163, 00 euro.

Oltre alle 56 sezioni ordinarie, sono previsti a Caltanissetta anche 6 seggi speciali istituiti per facilitare le operazioni di voto degli elettori disabili motori non deambulanti (scopri l’ubicazione delle sezioni). L’onorario destinato ai Presidenti delle sezioni speciali ammonta a 103, 50 euro, mentre gli scrutatori che andranno a comporre gli stessi seggi riceveranno 70, 15 euro.

Clicca qui per leggere circolare della Regione Siciliana

Per tutte le altre informazioni, il Comune di Caltanissetta invita a consultare la guida completa per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale (Clicca qui)

Ricordiamo a tutti i cittadini che sul sito istituzionale di Caltanissetta è attiva una sezione dedicata alle elezioni 2024 consultabile al seguente indirizzo: https://comune.caltanissetta.it/it/topics/17/