Caltanissetta, Elezioni 2024: ecco tutti i 455 nomi dei candidati al Consiglio Comunale

E’ stato pubblicato dal Comune di Caltanissetta il manifesto elettorale nel quale sono indicati nomi dei Candidati Sindaco, delle liste collegate e dei candidati consiglieri comunali.

I cittadini elettori di Caltanissetta si potranno recare alle urne l’8 giugno 2024 dalle ore 15.00 alle ore 23.00 e domenica 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Al seggio elettorale verranno consegnate a ciascun elettore due schede. Una per l’elezione del Sindaco di Caltanissetta e del Consiglio Comunale e un’altra per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento Europeo ammessi al voto per la Circoscrizione elettorale V – Italia insulare Sicilia – Sardegna (Clicca qui per leggere i nomi dei candidati).

La seguente disposizione per il Comune di Caltanissetta, esito del sorteggio avvenuto nell’aula consiliare, è quello che i cittadini elettori troveranno quando apriranno la scheda elettorale.

Per tutte le altre informazioni il Comune di Caltanissetta invita a consultare la guida completa per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale (Clicca qui)

A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO Angelo Failla

Nuova Italia Failla Sindaco

Bollo Francesco, Bonifacio Antonio, Cavaleri Antonino, Cutaia Salvatore Fabio, Cannizzo Gaspare, Donzella Anna Maria, Fedina Antonia Lucia, Garruto Monica, Gentile Valeria Maria, Gennuso Andrea Pio, Giuliana Sergio Paolo Calogero, Inserra Luigi, Lana Giulia, Mammano Marcello, Mastrobuono Rita Raffaella, Milia Alfredo, Riggi Francesco, Simone Rosario, Spilla Miriana Michela, Stuppia Rocco, Talluto Vania, Territo Samantha Rita, Turco Stefania e Vitale Michele.

A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO Walter Calogero Tesauro

Noi Moderati

Mazza Salvatore detto Totò, Mannella Oriana Catena, Macaluso Antonella Maria Assunta, Averna Roberto Michele Giuseppe, Bognanno Gaetano Franco, Bonanno Michele, Cafisi Francesco, Dell’Utri Gabriella, Falzone Maria Natalia, Gambino Filippa Rita Pia detta Pia, Gibiino Donatella, Giglio Davide, Mandalà Michele, Musumeci Alfio, Notaro Loredana, Palermo Albina, Pasqualino Ermanno Maria Antonio, Piscopo Vincenzo, Progno Alessandro, Riccobene Noemi, Saltarello Gaspare Davide Raimondo, Spinelli Cristina Rita, Turco Massimiliano Gaetano detto Massimo, Volo Salvatore Maurizio Dario.

Giovanna Candura – Riprendiamo il cammino – Caltanissetta 2030

Bruno Stella, Buggea Federica Domenica, Bunone Luca Cristian, Candura Giuseppe, D’Anna Giovanni Cristian Alessio, D’Anna Maria, Diana Michele, Eleonori Emanuela Maria Valentina, Falzone Francesca, Gianfranco Fuschi Giuseppe, Gagliano Rossella, Gentile Tiziana Maria Assunta, Giannavola Chiara Michela, Lacagnina Marco Salvatore, Lo Deserto Rosalia, Lovetere Michelangelo, Mastrosimone Michele, Messana Salvatore Maria, Mugavero Antonio Giuseppe, Pilato Matteo Michele, Santangelo Matteo, Sorbetto Carlo, Tumminaro Maria, Vitale Marco Massimiliano.

Lega Salvini UDC Tesauro Sindaco

Aiello Oscar, Burgio Leonardo, Cavallaro Fabio Danilo, Cutaia Alessandro, Pietra Dell’Utri, Di Graci Armando Matteo, Filippazzo Stefanina, Gagliano Grazia, Ginevra Angelo, Ginevra Michele, Giugno Letizia, Irullo Salvatore Angelo detto Salvatore, La Mendola Carmela, Locicero Michelangelo, Lo Piano Calogero Gioacchino detto Calogero detto Lillo, Mastrosimone Francesco, Grasso Pietro Muraro, Muratore Antonino, Orlando Marianna, Pilato Concetta, Pirrello Liborio Antonio Giuseppe detto Liborio, Proto Salvatore, Saporito Chiara, Spanò Marinella Catena.

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Adornetto Calogero detto Gero, Basile Samuele Nicola Salvatore, Bonaffini Manuel Salvatore, Bruzzaniti Gianluca, Cannarozzo Marco, Curatolo Angela Noemi, Falzone Valentina, Faraone Pia Loredana, Ficarra Angelo, Fiocco Daniela, Genovese Michele Cristian, La Iosa Clarissa, Lo Muto Vincenzo Maria, Longo Alessandra Maria, Mantione Laura, Millaci Martina Gioia, Occhipinti Andrea, Pastorello Emanuela, Petrantoni Salvatore detto Toti, Polizzi Vanessa Gaetana, Saporito Patrizia, Truscelli Giuseppe, Piscopo Leonardo Salvatore, Messina Alessandra

Forza Italia

Adornetto Calogero, Aronica Chiara Maria, Asarisi Sabrina, Bonelli Andrea, Ciulla Francesco, Di Dio Fabrizio, Dinolfo Emanuela Pia, Ferrara Marcella, Gioè Rosangela, Guggino Elvelyn Michela, Lomagno Giovanna Maria, Lombardo Davide, Lombardo Annalisa, Lonobile Morena, Miccichè Gianluca Antonello, Miraglia Gabriella, Mirisola Marcello Fabrizio, Mosca Giuseppa detta Giusy, Naro Martina Michela, Laura Naselli Concetta, Panepinto Naide, Savaia Adele Gregoriana, Simone Anna Maria, Gabriele Ventura.

Azzurri per Caltanissetta

Cammalleri Rosaria Giuseppina, Cortese Daniela, D’Anca Francesca, Delpopolo Carciopolo Guido, Di Carlo Andrea, Difrancesco Giuseppe, Ferrara Francesca, Fonti Giuliana Calogera, Gelso Barbara, Giorgio Federica, Giunta Massimo, Ippolito Denis, Mantione Diego, Mendola Michele, Mistrazzoso Umberto, Mulè Giovanna, Nasca Salvatore, Pantaleone Maria Grazia, Romano Nunzio, Scalia Angelo Antonio, Serafini Michele, Zappia Liboria Catena, Cannavò Giuseppe.

Democrazia Cristiana

Falcone Matilde Daniela Loredana detta Tilde, Amico Salvatore, Bastone Francesca Adriana, Blasco Alfredo Davide, Caiafa Maria Teresa, Campisi Davide, Carrubba Evaldo, Catalano Claudio, D’Aleo Giuseppe Domenico, Daniele Rita Vincenza Maria, Ferla Maria Concetta detta Concetta, Fria Salvatore, Gloria Marco, Goto Andrea Domenico, Guarino Salvatore Claudio, Lanigra Dalila, Larosa Pasquale, Lombardo Ignazio Domenico, Milia Rosalia, Pernaci Paolo Pio, Ristuccia Michele, Sposito Nicola, Strazzante Luciano Alessandro, Tortorici Sharon.

A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO Roberto Gambino

Movimento 5 stelle 2050

Magrì Giovanni, Caruso Angela, Castellana Adele, Faraci Lisa, Riggi Fabio Michele, Scalia Federica, Tumminelli Michele, Brunco Giovanna Michela, Carbone Francesco, Cerenzia Francesco Giovanni Salvatore, Consagra Giuseppe, D’Avola Ilenia Pia, Di Prima Rosario Mario, Echtay Linda, Falzone Leandra, Giordano Eugenio, Militello Giuseppina, Neve Luca, Ouled Samka Hajar detta Hajar, Puzzanghera Vanessa, Rizza Eugenio, Santisi Angelo Orlando, Sollami Pier Luigi, Vitale Giuseppe detto Diva.

Sindaco Gambino Avanti così

Gambino Roberto, Alù Marco Mario, Andaloro Concetta Grazia Flavia detta Cettina, Calona Veronica Santina, Caracausi Fabio Gaetano, Carbone Diego, Carli Alessandro Antonio, Cereda Aureliano, Di Noto Orazio, Fascianella Salvatore, Frangiamone Marcello Maria Vincenzo, Garlisi Salvatore, Giammusso Grazia, Gulisano Valentina, Guzzo Valentina, Iacona Clarissa, Interlandi Luigi, La Mensa Salvatore Giuseppe, Lombardo Patrizia Pasqualina, Milluzzo Sebastiano, Ognibene Ivan, Signorino Domenico, Tricoli Salvatore, Valenza Sveva Maria Assunta.

De Luca Sindaco di Sicilia Sud Chiama Nord Libertà a Caltanissetta

Passaro Maria Noemi detta Noemi, Pirrello Salvatore, Perna Luca Arturo Benedetto detto Luca, Coco Salvatore Santi, Ferrara Francesca Maria Pia detta Francesca, Chiarelli Salvatore, Castiglione Giusy, Abbate Salvatore, Lo Re Nicolò, Sarcone Marco Tommaso detto Marco, Nicoletti Vincenzo Rosario Giovanni detto Vincenzo, Castelli Michele Salvatore Maria detto Michele, Melluso Veruska Michela detta Veruska, Panzica Giuseppina detta Giusy, Giammusso Rita, Paruzzo Carlo, Scarpaci Antonino, Ferrigno Alessandro, Ciotta Luigi detto Gino, Desimone Francesco, Scarantino Michele Fabio detto Michele, Barrile Tiziana, Butera Claudia, Barbieri Silvana Aurora detta Silvana.

A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO Ignazio Antonio Riggi

Forza del Popolo

Riggi Ignazio Antonio, Fama Fabrizio, Giunta Salvatrice, Aiesi Antonio Maria Angelo, Scribani Samanda, Donzella Giuseppe Luca, Scarantino Maria, Rizzo Angelo Luca, Attardi Laura, Veglia Domenico Sandro, Staccia Martina, Rogato Salvatore, Cutaia Cinzia, Burruano Bruno, Alongi Catalda, Gruttadauria Sergio, Anzalone Vincenzo, Limuti Valentina Renata, Giamporcaro Antonino, Schifano Stefano Salvatore, Ciulla Eugenio Filippo, Puccio Carmela Maria, Lomonaco Giuseppe Maria, Sciandrone Calogero.

A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO Annalisa Maria Petitto

CL Tutta la Vita Petitto Sindaco

Petitto Annalisa Maria, Dierna Felice Carmelo, Ruvolo Fabio, Bellomo Rossella, Callari Ludovico, Cancemi Eugenio, Ciavarella Assunta, Dellaira Marcello Luigi Maria, Di Gangi Michela, Di Tullio Maria Antonietta, Fabio Luciano Antonio, Ferraro Sergio Salvatore detto Ferrara, Lauricella Giuseppe, Martorana Francesca, Munda Alberto, Piras Rossella, Sanapo Patrizia Francesca, Sanicola Gloriana detta Gloria, Santoro Ersilia Pamela, Talluto Manuela, Terrana Patrizia, Trapani Maurizio, Vancheri Graziella Maria Giovanna, Vasapolli Valentina.

Orgoglio Nisseno

Alù Salvatore Maria, Amorelli Adriana, Balilla Patrizia, Bellavia Luigi, Cembalo Giovanni, Di Pietra Luca, D’Oro Michele, Fallea Chiara, Gallo Gabriella, Gatto Giuseppe, Gioia Denise, Mangione Stefania, Mosca Carmelo, Palermo Angelo, Pennica Vincenzo, Pollara Carmela, Renda Salvatore, Ribellino Laura, Romano Cristina, Scarantino Francesca, Schirmenti Maria Antonietta detta Nina, Spena Michele, Stella Maria Ivana, Talluto Michele Angelo detto Michelangelo.

Caltanissetta Futura e Democratica

Agostara Filippo, Campo Eugenia Maria, Casabona Rossano, Cigna Ivo Renato Maria, Corda Lilly, Curatolo Cristiano Maria Antonio, Falci Giada Fruscione, Chiara, La Rocca Giancarlo, Laura Lo Monaco Maria, Macaluso Leandra, Miraglia Ottavia Michela, Moscarelli Giorgia, Riggi Valentina, Rizzo Francesco, Salvaggio Antonio, Sanfilippo Paola, Sardo Alberto, Sollami Giuseppe, Tornatore Barbara, Tornatore Pasquale Carlo, Tumminelli Selene Maria Corin, Turturici Armando Alessandro, Vagginelli Carlo Vincenzo.

Insieme Petitto Sindaco

Montagnino Leyla Salvina, Amico Luca, Andaloro Francesco Maximiliano, Arpinte Nicoleta, Balistreri Giacomo, Bocca Roberta, Bosco Carmelo, Calvagna Maura, Cioffi Maurizio, Di Franco Rosalia Cettina detta Rosy, Di Marco Carmela Rosalinda detta Meluccia, Falzone Carmen Stefania detta Stefania, Ferlisi Vincenzo, Ferrara Salvatore Adamo Maria detto Adamo, Giangreco Michele, Limuti Alessio Michele, Liscianda Salvatore, Messina Maria Concetta, Palermo Calogero, Petrantoni Maria Addolorata Antonia Linda detta Linda, Pullara Onofrio, Scarantino Giovanni, Scarpulla Giuseppe Salvatore, Torregrossa Pietro Francesco.

Fare centro con Totò Licata Petitto Sindaco

Licata Salvatore detto Totò, Agnello Alessandro, Amico Veronica, Baglio Angelo, Bonsignore Marco, Brivido Stefania, Buggea Giulia, Cammarata Filippo Antonello, Cancelleri Vincenzo detto Cancellieri, Castellano Giovanni Mattia, Cutrone Maria Plinia, Di Majo Salvatore, Di Mauro Agata Giovanna, Duminuco Giovanni detto Diminuco o Dominuco, Giugno Andrea, Giunta Salvatore, Madonia Marco, Marchese Cristina Maria, Miraglia Alessandro, Mulè Gianluca, Palermo Irene Maria, Rizza Eugenia Antonietta, Salvaggio Giusi Sciana, Sollami Leandro Giuseppe.

Ora Petitto Sindaco

Gallà Roberto, Bello Salvatore detto Totò Bello, Maganuco Antonio Fabio detto Tony, Amorelli Carlo, Anzalone Rosanna, Cupani Fabio Angelo Gioacchino, Di Marco Sara Elisabetta, Di Santo Carmelina, Falduzza Mara, Formica Esposto Emmanule Calogero, Giamporcaro Maria, Giummara Andrea, Guarino Maria, La Marca Vincenza, Laneri Adele, Lopiano Alessia, Mantione Rosa Maria, Miraglia Danilo, Pennino Michele Giovanni Nono, Petrantoni Michele, Prestifilippo Vincenzo, Salamone Angelo, Valenti Valerio Umberto, Vetri Maria Carmela.

Avanti Caltanissetta Petitto Sindaco

Amorelli Marta Diletta, Buccoleri Daniela, Calafato Alberto, Cipollina Renato, D’Antoni Francesca, Di Girolamo Erika, Gallo Francesco Pio, Gattuso Cateno detto Dino, Giangreco Teresa Pia, La Licata Giovanna, La Placa Chiara, Lipani Fabio Maria Roberto, Messineo Lisa Nicol, Milazzo Carmelo, Mistretta Simona, Morreale Tiziana, Nalbone Veronica, Naselli Adriana Rosalia, Maimouna Ndiaye detta Luna, Calogero Nicoletti Antonio Filippo detto Gero, Pesce Giovanni, Spera Laura, Vetri Tiziana, Zammuto Valentina Denisse Michela.