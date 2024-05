Terza edizione del concorso musicale Lions “Valle dell’Etna”: il giovane Riccardo Palmeri conquista il primo premio assoluto

Si è concluso con la “finalissima” il III Concorso musicale internazionale Lions Valle dell’Etna. A vincere “tutto” è stato ancora una volta l’enfant prodige del Violino Riccardo C. Palmeri, che dopo aver vinto il primo premio assoluto di categoria (archi) è stato insignito all’unanimità del premio più prestigioso del concorso, ovvero il Primo Premio Assoluto, premio della giuria e borsa di studio tra tutti i finalisti, senza limiti di età.

Riccardo, nonostante la giovane età, vanta già di un’esperienza musicale non indifferente. Papà di Serradifalco e mamma di Noto, con oltre 30 concorsi musicali vinti, suona regolarmente in duo con il pianista Vincenzo Indovino, ed è ospite spesso di trasmissioni televisive su canale 5.

È stato ammesso al conservatorio Scarlatti di Palermo per meriti speciali e frequenta la prima media presso la Scuola Cordova di Caltanissetta.

“Una settimana intensa!” ha commentato il piccolo violinista, che ha già portato a casa un altro prestigioso premio in un altro concorso qualche giorno prima. “Sono felicissimo, soddisfatto di aver preparato meticolosamente il concerto di Viotti con il mio Maestro Donato Cuciniello e di aver ricevuto i consensi unanimi delle commissioni che mi hanno ascoltato e giudicato”.