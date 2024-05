Caltanissetta. Conservatorio “Vincenzo Bellini”: aperti i bandi di ammissione per l’anno accademico 2024/2025

Il Conservatorio Statale di musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta apre oggi, 27 maggio, i bandi di ammissione per l’accesso ai corsi per l’anno accademico 2024/2025.

La domanda di ammissione deve essere inoltrata entro e non oltre il 27 luglio 2024, esclusivamente per via telematica su piattaforma ESSE3, registrandosi al seguente link: https://conscl.esse3.cineca.it/Home.do

L’accesso a tutti i corsi è subordinato al superamento dell’esame di ammissione, che si svolgerà nel mese di settembre secondo calendari che verranno successivamente pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio.

È possibile consultare il bando completo al seguente link: https://www.issmbellini.cl.it/bandi-di-ammissione-anno-accademico-2024-2025/

I corsi presentati dal Conservatorio:

Corso di formazione musicale (corso di formazione pre-accademica – primo livello). Si prefigge lo scopo di di far acquisire con gradualità e propedeuticità le competenze necessarie allo studente per l’ammissione ai Corsi Propedeutici. Hanno una durata massima di cinque anni. Per accedere è necessario avere completato il ciclo quinquennale della Scuola Primaria.

Corsi propedeutici (ex D.M. 382/2018). Corso formazione propedeutica, finalizzato alla preparazione delle prove di accesso, senza debiti e previo il superamento dell’esame di ammissione, ai corsi Accademici di Primo Livello. Lo studente che richiede l’ammissione al corso propedeutico dovrà avere superato il 2°anno della Scuola Secondaria di Secondo grado.

Corsi accademici di I livello (triennio accademico). Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni. Il piano di studio contenente le attività didattiche previste per ciascun anno di corso e il programma richiesto per il sostenimento dell’esame di ammissione sono disponibili cliccando sullo strumento di proprio interesse.

Percorso formativo “Giovani Talenti” (art. 5 D.M. 382/2018). Finalizzato a valorizzare e favorire la formazione accademica di giovani studenti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado che, pur non ancora in possesso del titolo di diploma di scuola secondaria superiore, siano dotati di particolari e spiccate attitudini, adeguate qualità musicali ed acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello.

Corsi accademici II livello (Biennio accademico). Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi di accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello. Il piano di studio contenente le attività didattiche previste per ciascun anno di corso e il programma richiesto per il sostenimento dell’esame di ammissione sono disponibili cliccando sullo strumento di proprio interesse.