Al via la 4^ edizione della “Giornata dello sport” all’Istituto Comprensivo Santa Caterina – Resuttano

SANTA CATERINA. Si è svolta nella mattinata di lunedì 27 maggio, presso la Piazza Garibaldi di Santa Caterina, la quarta edizione della “Giornata dello Sport”. Un magnifico esperimento di socialità e aggregazione che ancora una volta conferma il senso di comunità costruitosi negli ultimi anni tra le due sedi dell’Istituto.

A prendervi parte sono stati, infatti, oltre agli alunni della sede di Santa Caterina, anche gli alunni di Resuttano che, accompagnati da genitori e insegnanti, hanno raggiunto la Piazza Garibaldi di Santa Caterina.

La “Giornata dello Sport” rappresenta lo step finale di una lunga serie di attività progettate dall’Istituto in seno al Dipartimento dei linguaggi, coordinate dal Centro Sportivo Scolastico d’Istituto e dall’Ufficio provinciale di Educazione fisica dell’Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna.

SI sono occupati dell’organizzazione la dirigente scolastica Claudia Amico, il referente per le attività di educazione fisica, nonchè referente del Centro sportivo scolastico, prof. Condemi Salvatore e la referente per le attività di educazione fisica per la scuola primaria e dell’infanzia, ins. Gallina Gandolfa.

Le attività sono state svolte con la collaborazione di tutti i docenti dell’Istituto e di esperti e tecnici di educazione fisica reclutati nell’ambito dei progetti Scuola Attiva kids, per la scuola primaria, e Scuola Attiva Junior, per la scuola secondaria di primo grado.

In particolare, gli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno avuto modo di partecipare alle attività di pallavolo, coordinate dai tecnici federali Gianluca Rizza e Maria Grazia Bonasera, nell’ambito del Progetto Scuola Attiva Junior; mentre, nell’ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi hanno, partecipato ai tornei provinciali di pallavolo femminile (categoria cadette) e calcio a 5 maschile (categoria cadetti). In quest’ultimo torneo i cadetti si sono classificati primi, vincendo la fase provinciale dei Giochi.

Gli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria hanno svolto attività di educazione fisica, guidati dall’ esperta Alessia Rizzo; gli alunni delle classi prime e seconde hanno preso parte al progetto “Giococalciando” di Valori in rete guidati dall’esperta Simona Lunetta; mentre gli alunni delle classi seconde, terze e della pluriclasse di Resuttano hanno partecipato al Progetto “Scuolattivakids” con l’esperta Francesca Giambra.

Durante la giornata sono intervenute le autorità civili, la Croce Rossa Italiana, comitato di Caltanissetta – Gruppo territoriale di Santa Caterina Villarmosa, e le Associazioni sportive del territorio Icaro Basket e Dinamica.

In apertura gli alunni della scuola dell’infanzia hanno intonato l’inno nazionale italiano coinvolgendo tutti i presenti ed eseguito un canto coreografico dal titolo “Faccio sport” ; è seguita l’esibizione della scuola primaria con un flash mob. Dopo i saluti istituzionali della dirigente Claudia Amico e del Sindaco Giuseppe Ippolito , gli alunni hanno recitato il Giuramento dell’atleta e dato formalmente il via alle attività.

Nell’arco della mattinata si sono svolti tornei di pallacanestro, di calcio e di pallavolo che hanno coinvolto non solo gli alunni, ma anche i docenti.

Una giornata all’insegna dello sport, del benessere e della socialità che ancora una volta conferma l’identità di un Istituto che ha fatto dell’inclusione la sua mission.