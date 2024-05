Caltanissetta, 10 consiglieri comunali a sostegno di Tesauro si raccontano e propongono soluzioni. Il candidato sindaco: “Porteremo avanti i progetti rimasti in cantiere”

Si è svolto in diretta streaming, questa sera, 27 maggio, l’incontro con protagonisti 10 consiglieri comunali uscenti e che si ricandidano a sostegno del candidato sindaco Walter Tesauro.

“L’esperienza non è un dettaglio, ma… una scelta di campo” è questo il titolo dato al momento di dialogo, proprio perché si è voluto sottolineare l’importanza di agire nell’ottica di un’esperienza consolidata e concreta.

Presenti Matilde Falcone, Fabrizio Di Dio, Salvatore Petrantoni, Gianluca Bruzzaniti, Giuseppe Difrancesco, Calogero Adornetto e Oscar Aiello. Per motivi personali assenti, ma uniti virtualmente ai loro colleghi, Salvatore Mazza, Oriana Mannella e Giovanna Mulè

Sanità, urbanistica, sport, sociale, tariffe TARI, tutela ambientale, i temi affrontati e diversi gli esempi di mancanze e di degrado a opera dell’attuale amministrazione comunale come le varie segnalazioni rimaste inascoltate di disservizi nell’ambito della viabilità anche riguardo la disabilità, i termosifoni spenti nelle scuole durante l’inverno, gli impianti sportivi fatiscenti e chiusi.

Voci, quelle dei dieci consiglieri comunali a sostegno di Tesauro che non solo hanno raccontato la propria esperienza sul territorio, la propria conoscenza della macchina pubblica, ma che hanno dato soluzioni concrete per la rinascita della città di Caltanissetta.

Diverse le soluzioni proposte come l’iniziativa delle Case a 1 euro per ripopolare il centro storico e dare sicurezza abitativa, i progetti volti a educare i cittadini all’ordine e alla sicurezza delle strade, offrire maggiori servizi per quanto riguarda il tema della disabilità, rinvigorire le ville per evitare che i cittadini vadano a San Cataldo, la riorganizzazione degli uffici, l’attenzione alla formazione, la regolamentazione della fornitura idrica, far rientrare i buchi del bilancio, la collaborazione con l’ufficio Tributi, l’importanza del collegamento con il governo regionale e nazionale.

“Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti come consiglieri comunali. Accolgo l’entusiasmo, la forza e la voglia di portare avanti la città e di farla vivere – ha concluso Walter Tesauro –. I progetti che avete proposto e rimasti in cantiere li porteremo avanti. Da noi si aspettano tanto e noi tanto daremo. Andiamo a vincere al primo turno.”

Due tornate a cui si è assistito ancora una volta a un centro-destra unito e compatto, ma anche capace e competente, che sottolinea l’importanza della sinergia e che vuole mettere al centro del tavolo una politica diversa, più propositiva e che racconti un’altra storia.