Contrasto alle disuguaglianze e politiche sulla salute e prevenzione, ecco il terzo ed il quarto dei 13 punti del programma elettorale del candidato sindaco Walter Tesauro

Benessere, contrasto alle disuguaglianze e implementare le politiche della salute e della prevenzione. Questi gli altri obiettivi del programma elettorale, dove bisogna valorizzare il ruolo del sindaco anche quale ufficiale di sanità.

I diritti e l’inclusione sociale ed economica sono una risorsa fondamentale per una città più giusta ed equa, dove tutti i cittadini possano trovare spazio per le proprie aspirazioni e sovvertire l’aumento di domanda dei servizi da parte di persone e di famiglie in situazioni di disagio.

Altro passo da compiere è trasformare, in modo graduale, la logica del sussidio economico in sostegno e in accompagnamento al superamento delle difficoltà e all’autonomia e indipendenza, integrando la programmazione locale con misure stabilite dal Governo Nazionale e Regionale, oltre che all’Unione Europea. È necessario attivare un piano strategico di contrasto all’emergenza sociale che coinvolga tutti gli attori del welfare locale, del privato sociale, del Terzo Settore, delle Chiese.

Offrire un focus particolare sui bambini e sugli anziani rendendo Caltanissetta una città a misura di bambino e per ogni età, che la renda esempio nazionale dei sistemi di integrazione per fasce anagrafiche, promuovendo anche più centri diurni comunali per la terza età. A tal proposito si intende istituire un Garante dell’Infanzia e un Garante della Terza Età.

Importante è consegnare effettiva parità nella vita ogni singolo cittadino, abile e diversamente abile, fruendo di servizi pubblici e di luoghi di lavoro, attivando un’unità operativa interdisciplinare tra la Direzione dei Servizi Sociali e la Direzione dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Promuovere il progetto “Nonno raccontami una storia”, che prevede la costituzione di una scuola materna all’interno dei locali del centro diurno per anziani per educare i bambini al rispetto per gli anziani e recuperare la memoria storica essenziale per lo sviluppo del senso civico nelle generazioni future.

Istituire un programma di edilizia sociale per concorrere a superare le attuali difficoltà nel vedere realizzato il sogno della prima casa per molti cittadini.

Walter Tesauro