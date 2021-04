Rassegna Stampa. L’intervista, Cancelleri: «Asse con il Pd in Sicilia per un “triplete”»

Cancelleri, il M5S cosa sta facendo,

oltre a invocare le dimissioni

di Musumeci, per costruire

un’alternativa per il 2022?

«Noi abbiamo costruito un’alternativa

in un percorso che dura da dieci anni. E

la crescita di una classe dirigente sempre

più credibile e di qualità, adesso, si

consolida con l’evoluzione del Movimento,

che lo porta sempre di più a

dialogare con altre forze».

Pare la risposta di un sottosegretario

democristiano, anziché grillino. Entriamo

nel dettaglio: chi siete, chi state

diventando, con chi volete stare?

«Siamo un movimento che ha dimostrato

di saper governare a tutti i livelli

e che adesso sta mutando pelle, migliorando

alcuni aspetti organizzativi e

strutturandoci di più. E in questo la

presenza di Conte è fondamentale.

Sulle alleanze, io parlo come Giancarlo

Cancelleri senza prendere impegni per

il livello nazionale o regionale: anche

in Sicilia non si può prescindere dall’alleanza

con il Pd».



È il solito gioco delle parti. Poi, ad esempio

nei comuni, le buone intenzioni

si scontrano col il dogma del “deci –

dono gli attivisti locali”. Anche per gli

alleati è un problema: con chi devono

parlare per le Regionali?

«Nei comuni siciliani abbiamo cominciato

l’anno scorso un dialogo, con il Pd

e non solo, che ci ha dato già le prime

soddisfazioni. E stiamo continuando:

ad Alcamo, Misterbianco e Grammichele,

giusto per citarne alcuni, ci sono

segnali positivi, anche a Caltagirone e

Porto Empedocle ci sono prove di disgelo.

Condivido con lei l’altro concetto:

talvolta nelle scelte ci sono difficoltà

nell’interpellare tante persone. Ma

nel processo di transizione in atto nel

M5S, grazie a Conte ci sarà finalmente

una sorta di capo politico regionale, già

previsto dal nostro statuto, ma mai attuato.

Una figura che potrà interloquire

sulle alleanze locali, facendo scelte

di cui si assumerà le responsabilità».

E l’identikit, in Sicilia, corrisponde a

un ex deputato regionale, due volte

candidato governatore, oggi nel governo

Monti?

«Non è un tema sul tavolo. In primo

piano, invece, c’è il grande merito che

va dato al gruppo dell’Ars, che sta fornendo

un’azione propulsiva alla politica

regionale e allo stesso tempo sta assicurando

un avvicinamento sui territori.

Mi spiego meglio: è più difficile

che le dinamiche nazionali condizionino

la base nei piccoli comuni, dove invece

è più efficace il buon esempio che

arriva dai nostri deputati regionali».

Stiamo divagando. Torniamo al punto:

cosa volete fare per le Regionali?

«L’elezione del prossimo governatore

siciliano per il M5S non può rimanere

fuori da un ragionamento complessivo.

In due anni in Sicilia ci sarà un “tri –

plete”: sindaco di Palermo, elezioni regionali

e sindaco di Catania. Io ho sempre

detto che il duo Conte-Letta darà

energia positiva, visione e prospettiva

a un’alleanza fra noi e il Pd, in un contesto

in cui ci misureremo a Roma, Napoli,

Torino e in altre città. E lei pensa

che la Sicilia possa fare discorso a sé in

una partita così importante, alla vigilia

delle prossime politiche?».

E alle Regionali ve la giocherete assieme

al Pd. Con quale candidato?

«Ce la giocheremo, a mio modo di vedere,

assieme al Pd, alle forze riformiste

e a un’area moderata che da noi ha

sempre un certo peso. Prima individuando

un percorso comune e poi parlando

di nomi».

Finge di non sapere che c’è Fava in

campo?

«Lo so benissimo. Come so che non è il

momento del “chi”, ma del “con chi”.

Non possiamo scegliere l’amaro o il

caffè se ancora non sappiamo nemmeno

a quale tavolo siamo seduti e con

chi. Parliamo di perimetro, di cose in

comune, di soluzioni migliori per la Sicilia,

in un percorso chiaro e lineare. Le

fusioni a freddo si scollano un secondo

dopo essere atterrati, bisogna evitare

gli errori degli altri. La mia vecchia

battuta era che Musumeci era il Crocetta

del centrodestra. Ma sta facendo

talmente peggio che l’ho aggiornata:

forse era Crocetta, senza saperlo, a essere

il Musumeci del centrosinistra.

Serve un’alleanza organica e ben strutturata

».

In cui lei, magari, coltiva il sogno di riprovare

per la terza volta la corsa a Palazzo

d’Orléans…

«In questo momento voglio dare il mio

contributo per un gioco di squadra che

riesca a mettere assieme bella gente,

giovani e donne, ma anche saggi e veterani,

in un progetto che dia speranza,

entusiasmo, prospettiva. Sa che le dico?

Io le mie ambizioni posso metterle

tutte da parte a una semplice condizione:

trovare un governatore che finalmente

mi permetta di sentirmi orgoglioso

di essere siciliano».