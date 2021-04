Covid, Meloni: “Su riaperture totale continuità Draghi-Conte”

Il Governo Draghi sulle riaperture e’ “in totale continuita’ con Conte, le chiusure di certe attivita’ in assenza di provvedimenti che consentirebbero in modo piu’ efficace di combattere la pandemia, sono un pannicello caldo”,: ad affermarlo e’ la leader di FdI, Giordia Meloni, in un’intervista a La Stampa.

A suo avviso “e’ intollerabile che il Copasir non si riunisca e si cerchi di bypassare le regole”, ha aggiunto, “non ci sono dubbi che il Copasir spetti all’opposizione e non e’ una questione di poltrone. Questo diventa un precedente pericolosissimo. Il problema che oggi e’ mio, domani e’ di tutti”. Meloni parla anche della delega alle politiche anti-droga affidata a Fabiana Dadone: “Io avrei preferito uno che dicesse che la droga fa male, punto. Non vuoi fare questo? Allora almeno mettici una figura piu’ neutrale, non un paladino delle droghe leggere”.