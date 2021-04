Covid. Identificata in Italia una nuova variante mix inglese e nigeriana.

E’ stata identificata una nuova variante del Covid in Italia. L’identificazione è avvenuta in una donna di 50 anni residente vicino Novara. La nuova variante conterrebbe sia le caratteristiche di quella inglese che di quella nigeriana.

Ad identificarla è stato il gruppo di ricerca del Cerba Healtcare di Milano, guidato da Francesco Broccolo, in collaborazione con il Ceinge di Napoli. Il genoma è stato oggi depositato alla Pubmed e alla Gisais che sono le due principali banche dati internazionali.

Tale variante è risultata per l’80% uguale a quella nigeriana e per il 20% a quella inglese e potrebbe essere, questa l’ipotesi, nè più contagiosa né più letale delle altre in quanto la cinquantenne che ha accusato nella quale è stata identificata ha avuto sintomi deboli, mentre il marito e il figlio che vivono con lei non sono stati contagiati.