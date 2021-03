Vaccino Covid, Sileri: entro Pasqua prima dose al 12% degli italiani

La vaccinazione degli over 80? “Realisticamente per metà aprile secondo me tutti gli over 80 in Italia avranno ricevuto almeno una dose di vaccino”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Vedrete che a fine mese supereremo le 10 milioni di dose somministrate. Per ora abbiamo circa il 5% della popolazione che ha avuto la vaccinazione completa e per Pasqua vedrete che arriveremo al 12% degli italiani che avranno ricevuto almeno un dose”, ha aggiunto Sileri a Rai Radio1.