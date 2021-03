Sindaco Mussomeli replica all’onorevole Mancuso: “Stai sereno”

MUSSOMELI – Il sindaco di Musomeli Giuseppe Catania replica all’onorevole Mancuso per un suo precedente articolo. “Leggo con grande stupore e un pò di sbigottimento – scrive il primo cittadino – il comunicato stampa del Deputato Mancuso. Allo stesso rispondo di STARE SERENO.

Sono lusingato del fatto che un deputato regionale si occupi con tanta passione di quello che fa il Sindaco di Mussomeli.

Gli ricordo, tuttavia, che non può essere certo Lui a decidere cosa un Sindaco deve fare o non fare e di cosa occuparsi o non occuparsi. Dal mio punto di vista sono i cittadini gli unici che possono dare indirizzo al Sindaco e lo fanno attraverso tutti i percorsi e le tappe democratiche previste dalla Legge.

Lo invito, inoltre, a dedicarsi un po’ di più alla lettura degli atti di cui parla, prima di scrivere articoli scomposti e dettati probabilmente dalla preoccupazione.

A lui i miei migliori auguri di buon lavoro con l’invito a STARE SERENO”.