Sicilia, Infrastrutture. Bellanova: “ci sono fondi e progetti. Adesso bisogna accelerare”

“Ci sono tanti progetti per le infrastrutture in Sicilia, che sono anche dentro il Recovery e all’attenzione delle istituzioni: adesso dobbiamo lavorare per accelerare”.

Ad affermarlo e’ stata la viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, a margine di un incontro al porto di Palermo.

“Non c’e’ dubbio che ci sono ritardi e che ci sono tante criticita’ – ha aggiunto – ma su questo si misurano le classi dirigenti. Nessuno puo’ dire che non ci sono risorse, ci sono e bisogna avere la capacita’ di realizzare”.