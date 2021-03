Sicilia: dal Viminale un progetto sperimentale su Best Practice della PA

Al via la procedura dell’Ispettorato generale del ministero dell’Interno per selezionare “best practice” amministrative in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Verranno scelti i progetti – da presentare alle 25 prefetture delle 4 regioni entro il prossimo 31 maggio – che si distingueranno particolarmente sia in termini di semplificazione e velocizzazione delle procedure che di miglioramento dei rapporti con i cittadini-utenti.

A seguito di una prima valutazione, informa il Viminale, le progettualita’ saranno trasmesse alle prefetture dei capoluoghi di regione, in cui tavoli appositamente costituiti individueranno quelle da sottoporre all’esame dell’Ispettorato generale sulla base dei profili innovativi e dell’impatto sui territori.

Qui la procedura si concludera’ con la definitiva certificazione delle iniziative piu’ meritevoli da parte del tavolo presieduto dal prefetto Liliana Baccari. Le progettualita’ certificate verranno inserite in una apposita sezione del portale istituzionale www.interno.gov.it.

Seguiranno iniziative di valorizzazione dei progetti certificati con la collaborazione dell’Ufficio stampa e comunicazione del Viminale. Cio’ al fine di agevolare la loro diffusione a livello nazionale come esperienze replicabili o che, comunque, possano essere prese a riferimento per altre situazioni e contesti.