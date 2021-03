Sicilia, calcio e futsal: ripartono Eccellenza, Serie C1 e campionato femminile. Gare di sola andata

PALERMO, 16 marzo – Adesso è ufficiale: torneranno in campo le squadre appartenenti ai campionati di Eccellenza di calcio, di Serie C1 di calcio a 5 e quelle dei campionati di calcio e calcio a 5 femminili. Lo ha stabilito l’assemblea del comitato regionale siciliano, che ha diramato un comunicato dettagliato.

Così come ampiamente previsto, i campionati riprenderanno e proseguiranno con una formula decisamente più snella rispetto a quelle previste ad inizio anno. Troppo lungo il lasso di tempo intercorso dallo scorso 24 ottobre, giorno dell’ultimo turno di campionato disputato prima dell’interruzione dovuta alla pandemia.

La prosecuzione dell’attività agonistica sarà autorizzata dalla Figc. nel rispetto del Protocollo Sanitario anti COVID–19 attualmente in vigore per il campionato di Serie D e per quello di Serie C Femminile. Per i relativi oneri di spesa, la stessa Federcalcio è in attesa delle misure di carattere economico che saranno contenute nell’imminente “Decreto Sostegno” predisposto dal Governo, così da potere prevedere un adeguato contributo in favore delle società partecipanti all’attività per la quale si è programmata la prosecuzione.

Nei prossimi giorni il Comitato Regionale, con successivo comunicato renderà noti i dettagli del protocollo sanitario da osservare.

È stato confermato, preliminarmente, che non vi saranno retrocessioni. È stato stabilito, al tempo stesso, il blocco dei “ripescaggi”, per la prossima stagione sportiva 2021/2022, per quelle società che decideranno di non proseguire l’attività. Le gare che avrebbero dovuto vedere la presenza di queste ultime e quelle già disputate non avranno valore ai fini della classifica.