Santa Caterina. Meet Up M5S chiede una piazzola per l’elisoccorso

Il portavoce del Meet Up Movimento 5 Stelle Santa Caterina Villarmosa Fabio Rizza ha scritto al Sindaco del Comune riproponendo all’Amministrazione la richiesta di individuare una zona e realizzare una piazzola, nel territorio cittadino, da adibire a base per l’elisoccorso.

Una richiesta che era stata già avanzata nel novembre del 2018 e regolarmente protocollata (8/11/2018 n.prot.10372) ma dalla quale non è emerso nulla.

“Riteniamo che sia un servizio di grande importanza e di grande utilità per i cittadini caterinesi – ha sottolineato il meet up in una nota – poiché fino ad oggi gli elicotteri hanno avuto non pochi problemi a trovare una zona idonea in cui atterrare per prestare soccorso”.

Il gruppo ha anche identificato un’area potenzialmente adatta alla piazzola: “Si chiede di verificare – hanno concluso -, tra tutti quelli individuati dall’amministrazione, anche in contrada Muleri e Piraino e qualsiasi sito pianeggiante per ridurre al massimo le spese e realizzare la piazzola nel minor tempo possibile”.