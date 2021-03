San Cataldo, Meet Up 5 Stelle: “per un verde più pulito”

Continua l’attivismo civico del Meetup San Cataldo 5 Stelle nei confronti del verde pubblico.

L’iniziativa è nata verso la fine del mese di novembre 2020, in risposta agli appelli lanciati dagli stessi operatori addetti al controllo delle villette e dei giardini, delle loro necessità di avere ausili quali sacchi e materiale vario per la raccolta di rifiuti utili a mantenere e rendere presentabili i luoghi nei quali sono stati preposti al controllo.

“Il personale – hanno sottolineato gli attivisti – continua a lavorare ogni giorno per garantire un minimo di decoro alla città, ma non viene messo in condizione di svolgere il compito per cui viene pagato e a volte si trova costretto ad acquistare autonomamente il materiale per svolgere il servizio in maniera idonea.

Già allora avevamo provveduto alla consegna di sacchi per la raccolta di rifiuti e in questi giorni, dopo aver raccolto un po’ di fondi e materiale, siamo tornati a distribuire agli operatori sacchi di varie dimensioni per raccogliere i rifiuti di villette e giardini.

Vogliamo ricordare che tale materiale dovrebbe essere messo a disposizione dalla ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana, tramite gli uffici addetti del comune, a cui prossimamente invieremo nota del degrado in cui abbiamo trovato i luoghi da noi visitati, constatando lo stato di abbandono in cui versano per mancanza di manutenzione idonea.

Un grande ringraziamento – hanno concluso gli attivisti – va a Marie Louise Vigneri, alla quale abbiamo consegnato i sacchi da ridistribuire nelle villette, nonché a tutti gli altri soggetti designati a mantenere decorosi quei luoghi i quali, con abnegazione e grande senso civico, continuano a svolgere il proprio lavoro a dispetto delle non facili condizioni in cui si trovano e della scarsa considerazione in cui sono tenuti dall’amministrazione comunale”.