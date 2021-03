San Cataldo, elezioni amministrative

SAN CATALDO – I Partiti politici FRATELLI D’ ITALIA, IDEA SICILIA e la lista civica ” LA NOSTRA SAN CATALDO ” che sostengono la candidatura di Valerio Ferrara, ” Il Sindaco Operaio”, dopo aver nominato giorni addietro come portavoce il Prof. Angelo Bellina coordinatore provinciale di IDEA SICILIA, si sono nuovamente riuniti, tramite videoconferenza. Erano presenti tutti i vari rappresentanti dei movimenti politici, prendendo parte all’incontro anche nuovi aderenti che vogliono sostenere il progetto politico.

Durante l’ incontro si è discusso di alcuni punti del programma elettorale come: il miglioramento di tutti i servizi, la valorizzazione delle associazioni culturali, sportive, teatrali e religiose presenti in città,

Insediamenti produttivi per favorire un pieno sviluppo socioeconomico e occupazionale, il ripristino e la sistemazione del manto stradale soprattutto nei quartieri disagiati, pulizia delle strade e del verde pubblico, snellimento nell’ iter burocratico, sostegno alle famiglie disagiate, sostegno e servizi alle fasce deboli, come anziani e diversamente abili e tanto altro ancora.

A conclusione dell’ incontro tutti i presenti unitamente al candidato Sindaco hanno deciso di indicare il primo Assessore, in particolare quello all’istruzione, alla legalità ed ai servizi sociali. È stata indicata per poter ricoprire questo ruolo una donna che affiancherà Valerio Ferrara nella squadra di giunta. Questa è la Dott.ssa Maria Concetta Sciortino che sarà inoltre candidata al Consiglio Comunale, già referente locale di IDEA SICILIA movimento politico rappresentato dall’assessore regionale all’istruzione e formazione professionale On. Roberto Lagalla.

La Dott. Ssa Maria Concetta Sciortino è figlia di mamma casalinga e papà operaio. È una giovane dinamica e intraprendente, preparata in ambito giuridico. Ha iniziato la sua formazione professionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’università di Palermo e dal 2018 è dipendente presso il Ministero di Giustizia. Stimata ed apprezzata nel suo ambito lavorativo, è impegnata nel sociale e nel mondo cattolico.

La compagine politica guidata dal candidato Sindaco va avanti con determinazione aggregando quanti vogliono spendersi per la città di San Cataldo, dopo le festività Pasquali verranno indicati altri Assessori che andranno a formare la squadra di giunta per collaborare e sostenere Valerio Ferrara nella realizzazione del programma politico-amministrativo per il bene di San Cataldo.

