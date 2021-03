Rassegna Stampa. Vaccino Covid: Farmacia nissena aiuta i cittadini a prenotarsi

In attesa che il Comune faccia sapere se la proposta avanzata da questo giornale sia meritevole di attenzione – ovvero di dare incarico a un dipendente comunale di aiutare i cittadini che non sono nelle condizioni (per età, per mancanza di strumenti informatici) di districarsi in un mondo che tende ad oscurare i rapporti interpersonali e privilegia sempre più verso il dialogo virtuale – c’è chi ha deciso di aiutare concretamente i cittadini che, per esempio, hanno difficoltà a prenotarsi con l’Asp per ricevere il vaccino anticovid.

Assumendo la figura del “facilitatore” (che invece l’ente comunale potrebbe istituire a costo zero, allo scopo di aiutare i cittadini in difficoltà, soprattutto quelli che fanno parte delle cosiddette fasce deboli), la Farmacia Messana (che ha sede in viale Conte Testasecca) ha fatto sapere di rendersi disponibile (a titolo gratuito) per aiutare coloro che hanno difficoltà ad utilizzare la piattaforma per le prenotazioni dei vaccini.

«Chiunque lo vorrà – fa sapere il dott. Salvatore Messana – potrà venire nella nostra farmacia e metteremo a disposizione i nostri computer e la nostra collaborazione».