Rassegna Stampa. Caltanissetta: assessore Lagalla autorizza nuovi indirizzi di studio

Gli istituti di istruzione superiore di secondo grado continuano ad aggiungere nuovi corsi per cercare di migliorare l’offerta formativa e adeguarla a quelle che sono le richieste che arrivano dalla popolazione scolastica.

L’assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, Roberto Lagalla, ha attivato, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, nove nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria di secondo grado statale della provincia di Caltanissetta.

Nel dettaglio, per quanto riguarda l’Istituto “Alessandro Volta” di Caltanissetta sarà attivato il Liceo Linguistico (la lingua cinese sarà oggetto di scelta tra le lingue ordinamentali).

All’Iiss “Senatore Angelo Di Rocco” di Caltanissetta il percorso di secondo livello a indirizzo tecnico, nel settore tecnologico, agrario, agroalimentare e agroindustria, articolazione “Viticoltura ed Enologia”. Nel Liceo Classico “Eschilo” di Gela ci sarà anche il Liceo ad indirizzo sportivo.

Nell’Istituto Professionale “E. Majorana” di Gela attivati due nuovi corsi: l’indirizzo pesca commerciale e produzioni ittiche e il percorso di secondo livello indirizzo professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

Tre nuovi indirizzi per l’Iiss “G. B. Hodierna” di Mussomeli: servizi per la sanità e l’assistenza sociale, manutenzione ed assistenza tecnica, odontotecnico. Infine la nuova “opzione” Scienze applicate per il Liceo scientifico “Da Vinci” di Niscemi.

Con un altro decreto l’assessore Lagalla ha approvato il “Piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della Sicilia” che, stavolta, non modifica le istituzioni scolastiche della provincia di Caltanissetta. Confermate tutte le dirigenze e nessun istituto sarà accorpato ad altri.