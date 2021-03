Raddoppio Messina-Catania, Cancelleri: “Affidati i lavori, grande attenzione per il Sud”

Di ieri la notizia dell’affidamento a Webuild dei lavori, del valore di oltre 1 miliardo, del secondo lotto funzionale Taormina-Giampilieri per il raddoppio ferroviario ad alta capacità della tratta Giampilieri-Fiumefreddo della Messina-Catania.

“Un’ottima notizia quella dell’affidamento dei lavori di un’opera che per anni è stata bloccata tra le mille pieghe della burocrazia e per cui dai primissimi giorni che sono arrivato al Ministero delle Infrastrutture mi sono adoperato per sbloccare” commenta il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri.

“Un segnale di ripartenza importante per il sud e per tutto il Paese soprattutto nel momento che stiamo tutti attraversando” continua Cancelleri.“È chiaro che quando si avviano i lavori di un importante progetto come quello del raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania, oltre a modernizzare il servizio e migliorare il trasporto in quel territorio, si attivano centinaia di posti di lavoro e ognuno di questi aspetti dimostra l’importanza di questa bellissima notizia!”