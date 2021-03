Marianopoli: Linda Hegel chiede tavolo tecnico per accudire i cani randagi

L’associazione Linda Hegel torna a scrivere all’amministrazione comunale di Marianopoli chiedendo un tavolo tecnico per recuperare i cani randagi che sono stati “deportati al canile di Montedoro” a seguito delle ordinanze del sindaco e ottenere un’area nella quale accudirli.

A seguire il testo integrale della richiesta inviata al Sindaco:

“A quasi due mesi dalla deportazione dei cani al canile di Montedoro per effetto di due Sue ordinanze, quest’Associazione ritiene che essi abbiano già sofferto troppo e abbastanza perché qualsiasi canile è un luogo inadeguato per assicurare il benessere psico-fisico dei cani. Nonostante la martellante pubblicità, non c’è ancora stata alcuna adozione. Pertanto, al fine di far cessare la sofferenza dei cani, si chiede di convocare un Tavolo Tecnico, come peraltro già richiesto con nota precedente, per:

-MIGLIORARE LO STALLO PROVVISORIO COMUNALE CON LE OPERE NECESSARIE

-REIMMETTERE I CANI NELLO STALLO PROVVISORIO COMUNALE DOVE LE CONDIZIONI DI VITA SONO SICURAMENTE MIGLIORI RISPETTO A QUELLE OFFERTE DAL CANILE

-RIAFFIDARE I CANI ALL’ASSOCIAZIONE E/O AD ALTRI VOLONTARI

-FAVORIRE LE ADOZIONI SEGUENDONE SERIAMENTE LA PROCEDURA.

In questo modo, tra l’altro, il Comune ridurrà al minimo le spese grazie ai volontari dell’Associazione come avvenuto in questi due anni e mezzo. Nel caso in cui la S.V. decidesse di non occuparsi di questi cani per determinati motivi, l’Associazione chiede la concessione dell’area del rifugio in comodato d’uso in modo da avere a disposizione un sito dove poterli accudire. Ciò consentirebbe di risolvere il problema del randagismo nel nostro Comune e di sostenere l’economia locale che in tempo come quelli attuali non sarebbe male”.