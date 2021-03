Il Mitico Trapattoni festeggia 82 anni: il mondo dello sport lo celebra

Compie oggi 82 anni Giovanni Trapattoni, l’allenatore più vincente d’Italia, con sette Scudetti vinti sulle panchine di Inter e Juve. Nel corso della sua carriera il Trap ha guidato anche Milan, Cagliari e Fiorentina, oltre a Bayern Monaco, Stoccarda, Benfica, Salisburgo, ricoprendo il ruolo di commissario tecnico sia della nazionale azzurra che dell’Irlanda. Nel giorno del compleanno di colui che da calciatore riuscì anche a fermare Pelé (in una partita dell’Italia del 1963 a Milano vinta contro il Brasile 3-0), sui social sono iniziati da subito ad arrivare messaggi da auguri.

Compleanno Trapattoni, gli auguri

Tra i primi a omaggiarlo c’è Antonio Conte, che ha postato una foto su Instagram che li ritrae insieme: “Grande Maestro di Vita e di Calcio. Auguri di buon compleanno Mister!“. Anche l’Inter ha pubblicato un post: “Condottiero leggendario per un’Inter da record. Tanti auguri“. Dalla Uefa è arrivato il messaggio, con tanto di collage di foto del Trap: “Buon compleanno Giovanni Trapattoni“. Medesimo testo della Fiorentina, ma con immagini differenti relative al suo periodo in viola. La Federcalcio irlandese ha postato gli auguri su Twitter: “Buon compleanno all’ex ct Giovanni Trapattoni, l’ex difensore Paddy Mulligan e l’ex centrocampista Gary Waddock“.

La nazionale azzurra e la Juve

Non potevano mancare anche il messaggi della nazionale azzurra e della Juve. La ha pubblicato gli auguri sui social e un articolo dedicato al Trap sul proprio sito ufficiale: “Buon compleanno a Giovanni Trapattoni, che compie oggi 82 anni! Ex calciatore e Ct della Nazionale, Hall of Fame del Calcio Italiano“. Il club bianconero ha dedicato una grafica suggestiva corredata dal messaggio: “Immenso. Buon compleanno“.