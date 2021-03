Covid, Sileri su riapertura Scuola: le vaccinazioni renderanno il rischio molto basso

“Dopo Pasqua le cose andranno meglio, il governo si e’ preso il rischio di riaprire la scuola, e’ un passo avanti, andando avanti con le vaccinazioni prenderemo altri rischi, moderati, molto bassi, che vuol dire che si procede con altre aperture.

Poi a maggio sara’ meglio innanzitutto perche’ avremo un numero importante di cittadini che hanno ricevuto la prima e molti la seconda dose, in piu’ arriva il vaccino migliore per questo virus che e’ la bella stagione, lo abbiamo gia’ visto lo scorso anno, perche’ non dobbiamo credere di poter vivere quello che sta vivendo oggi l’Inghilterra?

E cioe’ riprenderci la nostra liberta’. Avremo un’estate con un po’ di normalita'”.

Cosi’ il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ai microfoni di Rtl 102.5.