Covid, Musumeci: aumento dei casi ma Sicilia non è in emergenza

“Oggi, la Sicilia nonostante l’aumento dei contagi nell’ultima settimana non puo’ considerarsi in zona di emergenza”.

Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, a margine dell’inaugurazione della nuova struttura di pneumologia per pazienti Covid all’ospedale Garibaldi Centro di Catania.

“Le zone rosse? Non si pensano – ha sottolineato Musumeci – si decidono nel tempo di qualche ora, non si pianificano. Se il numero dei contagi e’ particolarmente alto e arriva la conferma da parte del Dipartimento prevenzione e la richiesta non vincolante dei sindaci, quel Comune viene dichiarato zona rossa. Diventa una necessita’ per evitare che il contagio possa dilagare e resta sempre una scelta sofferta”.