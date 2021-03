Coronavirus, Sicilia: 595 nuovi casi e 18 decessi

Sono 595 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia dove sono avvenuti anche 18 decessi che portano a 4272 il totale dei morti per coronavirus nell’Isola da inizio pandemia. Continua a scendere il numero degli attuali positivi che oggi sono 1197 in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore in Sicilia ci sono state 1774 guarigioni.

Oggi sono ricoverate nei reparti ordinari 665 persone (4 meno di ieri) mentre nelle terapie intensive sono ricoverate 112 persone, 8 meno di ieri . In isolamento domiciliare sono complessivamente 13.425, 1185 meno di ieri