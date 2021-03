Coronavirus, in Sicilia 515 nuovi casi e 19 morti

Resta stabile la curva dei contagi in SICILIA. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi scendono a 515 dai 576 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 19.196 (meno rispetto ai 22.141 di ieri), determinando un indice di positivita’ del 2,68%. 19 decessi si sono registrati nelle ultime 24 ore, sette in piu’ rispetto a ieri.

I guariti oggi sono 1.817. Diminuiscono gli attualmente positivi, 1.321 persone in meno, determinando un numero complessivo di 15.399. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, 669 (+12), e’ di 120 il numero di ricoveri in terapia intensiva, con 11 nuovi ingressi (ieri erano stati 6). In isolamento domiciliare vi sono 14.610 persone.