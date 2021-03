Caltanissetta: Rissa a un compleanno. Padrona di casa caccia la festeggiata molesta a colpi di bottiglia

Festa di compleanno finisce a colpi di bottiglia.

Ma per i partecipanti potrebbe non concludersi qui, visto che i quattro hanno violato le misure di contenimento anti-covid e per loro potrebbero scattare anche delle sanzioni.

La rissa si e’ verificata martedi’ pomeriggio a Caltanissetta – ormai zona rossa da 10 giorni – quando una cinquantenne ha deciso di festeggiare il compleanno di un’amica organizzando una festa nella propria abitazione.

La festeggiata si e’ presenta con altri due amici. I quattro hanno cenato e bevuto fino a tarda notte fino a quando, verso le 3, la padrona di casa ha fatto presente di essere stanca e, dopo l’ennesimo brindisi, ha invitato i tre amici a lasciare l’abitazione.

Invito che non e’ stato colto dagli ospiti che hanno continuato a fare bisboccia.

A quel punto e’ iniziata una discussione, subito degenerata, tra la festeggiata e la padrona di casa colpita a schiaffi e pugni.

Quest’ultima ha reagito rompendo una bottiglia in testa all’ospite ormai sgradita.

Sono intervenuti un’ambulanza del 118 e la polizia. I sanitari hanno medicato le ferite delle due donne che hanno riportato escoriazioni agli arti, al volto e alla testa.