Caltanissetta: lunedì online “La Settimana Santa negli scatti di Lillo Miccichè”

Al termine dell’incontro “Le vie della Passione – Vite Nascoste” dedicato all’associazione La Ginestra di Casa Rosetta, l’assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta ha organizzato un ulteriore incontro che rievocherà i ricordi più emozionanti della Settimana Santa.

Lo farà attraverso le fotografie di Lillo Miccichè e i commenti del giornalista e scrittore Roberto Mistretta. Una “chiacchierata” moderata dal giornalista Gianni Nicola Caracoglia.

Caltanissetta, grazie all’utilizzo consapevole dei social network, ha aperto le sue porte mostrando le meraviglie dei riti della Settimana Santa.

Tanti gli eventi correlati che il Comune di Caltanissetta – ma anche associazioni, privati cittadini e appassionati dei riti pasquali – ha organizzato per poter vivere questi momenti seppur in modo completamente diverso rispetto a quello al quale siamo abituati.

Questi appuntamenti, però, potrebbero diventare best practies da poter replicare anche nei prossimi anni quando, scomparso il rischio contagio, si potrà tornare a riempire le piazze, affollare i vicoli e rivedere con i propri occhi e in presenza i riti sacri.

Degli eventi correlati che amplificherebbero la risonanza delle nostre tradizioni giovando sia alla fierezza dell’identità nissena sia alla promozione del turismo religioso.

“Durante la Settimana Santa – ha ricordato l’assessora Marcella Natale – Caltanissetta si trasforma in un immenso teatro dove, dalla Domenica delle Palme alla fino a Pasqua, prendono vita maestose e antiche tradizioni, processioni e riti. Non è un caso che la città nissena è capofila del progetto Europassione per l’Italia rete nazionale che promuove e realizza la Sacra Rappresentazione della Passione morte di Cristo e che lavora per far diventare la Settimana Santa patrimonio immateriale dell’Unesco”.

L’incontro si terrà oggi, lunedì 29 marzo, alle ore 18 sulla pagina facebook dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta.

Nella foto: uno scatto di Lillo Miccichè