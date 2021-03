Caltanissetta: Liborio Natali, un nisseno nel cast della fiction “Makari”

La Sicilia con tutti i suoi tratti caratteristici, i suoi splendidi paesaggi e la sua cultura prima racchiusa nei libri di Gaetano Savatteri e poi esplosa nella sua bellezza con la serie televisiva Makari.

Tra gli interpreti che ruotano attorno alle vicende del protagonista Claudio Gioè, che veste i panni di Saverio Lamanna, tanti bravi attori dell’isola.

Dopo l’esordio nella prima puntata del sancataldese Franco Capizzi adesso un altro concittadino potrà essere apprezzato negli schermi televisivi: Liborio Natali.

L’attore, nato a Caltanissetta e formato a Roma, apparirà in “La Fabbrica di stelle” come Enzo Torrisi.

Il quarto episodio della fortunata serie televisiva andrà in onda lunedì 29 marzo 2021 su Rai Uno.

Liborio Natali ha lavorato tra teatro, cinema e televisione facendosi notare per il suo talento e dividendosi tra il palcoscenico del teatro e set televisivi o cinematografici.

Lo ricordiamo sul grande schermo per diverse partecipazioni iniziate nel 2011 con il cortometraggio My name is Sid di Giovanni Virgilio, presentato in concorso alla 68 Mostra internazionale del cinema di Venezia, nella sezione Controcampo Italiano.

In seguito è apparso nel ruolo di Alessio Leone nella serie Maltese – Il romanzo del commissario e nel film “Come se nulla fosse accaduto” del regista Gioacchino Palumbo.

Liborio Natali nel 2019 è stato notato anche da Ferzan Ozpetek che lo ha scelto per far parte del cast ‘La Dea Fortuna’ interpretando Leonardo.

Nel 2016 ha partecipato anche a una puntata del Commissario Montalbano (“Una faccenda delicata”).

Sempre per la televisione ha rivestito il ruolo di Patrizio Mancuso nella terza stagione della fiction L’Onore e il Rispetto, il notaio Traversi nella quinta stagione di Squadra Antimafia e Marco Rampolla nell’episodio.