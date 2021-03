Caltanissetta, CCIAA: Come sponsorizzare la propria azienda online

Farsi trovare online promuovendo la propria attività locale? Nulla di più semplice se si sfruttano i principali social network. Facebook, Instragram, TikTok, LinkedIn.

Vetrine virtuali nelle quali raccontarsi, incontrare clienti, fidelizzarli e concludere la vendita.

“Sarebbe bello diventare un guru del marketing digitale, ma quanto costa e come fare?”

A questa domanda hanno risposto le Camere di Commercio di tutta l’Italia che hanno selezionato e formato dei Digital Promoter pronti a insegnare gratuitamente quanto appreso a tutti gli imprenditori del terrritorio.

La Camera di Commercio mercoledì 31 marzo dalle ore 15 alle ore 16.30 ha organizzato un nuovo appuntamento di Eccellenze in Digitale attraverso la piattaforma di Google Meet. Per partecipare basterà compilare il modulo al link https://bit.ly/2MJi9ok.

Potranno partecipare imprenditori, professionisti, appassionati del settore e aspiranti lavoratori del mondo digitale.

“E’ necessario cambiare rotta e andare a incontrare i clienti nel mondo virtuale – ha ribadito la Commissaria Straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta Giovanna Candura -. Un beneficio che frutterà soprattutto alle piccole aziende che, non si proporranno come un comune ecommerce, proprio come se ne vedono tanti nel web, ma come un amico fidelizzato con il quale confrontarsi nel mondo virtuale ma da poter raggiungere nel mondo reale”.

La Camera di Commercio di Caltanissetta, inoltre, supporta le aziende con un check-up gratuito utile a verificare l’aderenza con gli obiettivi preposti da Impresa 4.0 e accertarsi di avere un’efficace presenza digitale.

Per chi fosse interessato a questo servizio può richiedere un appuntamento telefonico o in presenza allo sportello del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio nella sede di corso Emanuele a Caltanissetta.

Basterà inviare una mail a prenota@cl.camcom.it chiedendo un appuntamento con lo sportello PID e indicando il nome, cognome, ragione sociale e numero di telefono del referente che dovrà essere ricontattato.

Per restare aggiornati sulle iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Caltanissetta relativamente ai progetti di Eccellenze in digitale e Punto Impresa digitale è possibile consultare il sito internet https://www.cameracommercio.cl.it o la pagina social https://www.facebook.com/pid.caltanissetta